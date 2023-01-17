Никешина (Агапова) Агриппина Павловна
Место рождения
Дата рождения16.06.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1893 ст.
Восприемники: Красноярские казаки Михаил Степанович Агапов и Наталья Григорьевна Елизарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-11 файл 37 номер 72
Бракосочетание
31.01.1910 ст.
Жених: Красноярский мещанин Федор Васильевич Никешин - 23 года Невеста: Красноярской станицы казачка девица Агриппина Павловна Агапова - 16 лет и 7 мес. Поручители: Красноярские казаки Павел Алекса... Показать все
Смерть
Неизвестно