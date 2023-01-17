Никешина (Агапова) Агриппина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никешина (Агапова) Агриппина Павловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

16.06.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1867 г.р.

Мать

Вычислено 1872 г.р.

Муж

Вычислено 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1893 ст.

Отец: Агапов Павел Степанович

Мать: Агапова Евгения Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские казаки Михаил Степанович Агапов и Наталья Григорьевна Елизарова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-11 файл 37 номер 72
Бракосочетание
31.01.1910 ст.

Муж: Никешин Федор Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Федор Васильевич Никешин - 23 года Невеста: Красноярской станицы казачка девица Агриппина Павловна Агапова - 16 лет и 7 мес. Поручители: Красноярские казаки Павел Алекса... Показать все
Смерть
Неизвестно
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