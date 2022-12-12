Никешин Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикешин Федор Васильевич

Никешин Федор Васильевич

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
31.01.1910 ст.

Жена: Никешина Агриппина Павловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский мещанин Федор Васильевич Никешин - 23 года Невеста: Красноярской станицы казачка девица Агриппина Павловна Агапова - 16 лет и 7 мес. Поручители: Красноярские казаки Павел Алекса... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close