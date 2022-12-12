Никешин Федор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1910 ст.
Жених: Красноярский мещанин Федор Васильевич Никешин - 23 года Невеста: Красноярской станицы казачка девица Агриппина Павловна Агапова - 16 лет и 7 мес. Поручители: Красноярские казаки Павел Алекса... Показать все
Смерть
Неизвестно