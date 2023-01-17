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Агапова Лидия Павловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

23.02.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1867 г.р.

Мать

Вычислено 1872 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1895 ст.

Отец: Агапов Павел Степанович

Мать: Агапова Евгения Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Михаил Иванович Никитин и Красноярская казачка Ульяна Яковлевна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-16 файл 17 номер 27
Рождение ребёнка
07.07.1915 ст.

Дочь: Агапова Любовь

Отец ребёнка: не указан

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские казаки Петр Иванович Куранов и Фатина Александровна Курочкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-87 файл 68 номер 119
Смерть
Неизвестно
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