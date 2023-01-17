Агапова Лидия Павловна
Место рождения
Дата рождения23.02.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1895 ст.
Восприемники: Красноярский мещанин Михаил Иванович Никитин и Красноярская казачка Ульяна Яковлевна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-16 файл 17 номер 27
Рождение ребёнка
07.07.1915 ст.
Дочь: Агапова Любовь
Отец ребёнка: не указан
Восприемники: Красноярские казаки Петр Иванович Куранов и Фатина Александровна Курочкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-87 файл 68 номер 119
Смерть
Неизвестно