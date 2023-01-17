Мамутов Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.03.1917 ст.
Жена: Мамутова Елена Павловна
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Крестьянин села Сеитовка Василий Иванович Мамутов - 34 года Невеста: казачка Красноярской станицы Елена Павловна Агапова - 19 лет Поручители: Красноярские мещане Федор Анастасьевич Чириков, ... Показать все
Смерть
Неизвестно