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Мамутов Василий Иванович

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Место рождения

Сеитовка, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Сеитовка, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
03.03.1917 ст.

Жена: Мамутова Елена Павловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Крестьянин села Сеитовка Василий Иванович Мамутов - 34 года Невеста: казачка Красноярской станицы Елена Павловна Агапова - 19 лет Поручители: Красноярские мещане Федор Анастасьевич Чириков, ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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