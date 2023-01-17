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Агапова Фаина

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

07.05.1916 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1916 ст.

Отец: не указан

Мать: Мамутова Елена Павловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Красноярской станицы Михаил Павлович Агапов и мешанка города Красного Яра Лидия Павловна Худякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-90 файл 35 номер 57
Смерть
Неизвестно
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