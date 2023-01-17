Агапова Фаина
Место рождения
Дата рождения07.05.1916 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1916 ст.
Отец: не указан
Мать: Мамутова Елена Павловна
Восприемники: казак Красноярской станицы Михаил Павлович Агапов и мешанка города Красного Яра Лидия Павловна Худякова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-90 файл 35 номер 57
Смерть
Неизвестно