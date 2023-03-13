Ащеуловъ Захаръ
Место рождения
Дата рождения1765
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Ащеуловъ Карпъ
Мать: Ащеулова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ащеулова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ащеуловъ Федоръ
Мать ребёнка: Ащеулова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Ащеуловъ Антонъ
Мать ребёнка: Ащеулова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ащеуловъ Петръ
Мать ребёнка: Ащеулова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ащеуловъ Василий
Мать ребёнка: Ащеулова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Ащеулова) Марья
Мать ребёнка: Ащеулова Анна Иванова