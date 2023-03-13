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Ащеуловъ Захаръ

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1765

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Ащеуловъ Карпъ

Мать: Ащеулова Зинаида

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ащеулова Анна Иванова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Ащеуловъ Федоръ

Мать ребёнка: Ащеулова Анна Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Ащеуловъ Антонъ

Мать ребёнка: Ащеулова Анна Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Ащеуловъ Петръ

Мать ребёнка: Ащеулова Анна Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Ащеуловъ Василий

Мать ребёнка: Ащеулова Анна Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Ащеулова) Марья

Мать ребёнка: Ащеулова Анна Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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