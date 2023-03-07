Ащеуловъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1785
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Ащеуловъ Захаръ
Мать: Ащеулова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Ащеулова Матрена
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ащеуловъ Ефимъ
Мать ребёнка: Ащеулова Матрена
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Ащеулова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ащеулова Матрена