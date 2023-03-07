Ащеуловъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеуловъ Федоръ

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1785

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Ащеуловъ Захаръ

Мать: Ащеулова Анна Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Ащеулова Матрена

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ащеуловъ Ефимъ

Мать ребёнка: Ащеулова Матрена

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Ащеулова Матрена

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ащеулова Матрена

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