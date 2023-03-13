Ащеулова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Ащеуловъ Федоръ
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ащеуловъ Ефимъ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Федоръ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Ащеуловъ Федоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ащеуловъ Федоръ