Ащеулова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиДо 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Ащеуловъ Федоръ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Захаръ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Ащеуловъ Антонъ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Захаръ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ащеуловъ Петръ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Захаръ
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ащеуловъ Василий
Отец ребёнка: Ащеуловъ Захаръ
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Ащеуловъ Захаръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ащеуловъ Захаръ
Смерть
До 1815