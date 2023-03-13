Ащеулова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ащеулова Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

До 1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Ащеуловъ Федоръ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Захаръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Ащеуловъ Антонъ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Захаръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Ащеуловъ Петръ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Захаръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Ащеуловъ Василий

Отец ребёнка: Ащеуловъ Захаръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Ащеуловъ Захаръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ащеуловъ Захаръ

Смерть
До 1815
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