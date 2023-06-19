Ащеулова Зинаида
Место рождения
Дата рождения1717
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Елфимъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Волкова Марфа
Отец ребёнка: Ащеуловъ Карпъ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Клокова Авдотья
Отец ребёнка: Ащеуловъ Карпъ
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Смирнова Марфа
Отец ребёнка: Ащеуловъ Карпъ
Рождение ребёнка
1765
Сын: Ащеуловъ Захаръ
Отец ребёнка: Ащеуловъ Карпъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Ащеуловъ Василий
Отец ребёнка: Ащеуловъ Карпъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ащеуловъ Карпъ