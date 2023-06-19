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Ащеулова Зинаида

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1717

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Елфимъ

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Волкова Марфа

Отец ребёнка: Ащеуловъ Карпъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Клокова Авдотья

Отец ребёнка: Ащеуловъ Карпъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Смирнова Марфа

Отец ребёнка: Ащеуловъ Карпъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1765

Сын: Ащеуловъ Захаръ

Отец ребёнка: Ащеуловъ Карпъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Ащеуловъ Василий

Отец ребёнка: Ащеуловъ Карпъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ащеуловъ Карпъ