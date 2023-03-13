Волкова (Ащеулова) Марфа
Место рождения
Дата рождения1752
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Ащеуловъ Карпъ
Мать: Ащеулова Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волковъ Игнатий
Рождение ребёнка
1776
Сын: Волковъ Дементий
Отец ребёнка: Волковъ Игнатий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Волкова) Дарья
Отец ребёнка: Волковъ Игнатий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Волковъ Илья
Отец ребёнка: Волковъ Игнатий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Волковъ Петръ
Отец ребёнка: Волковъ Игнатий