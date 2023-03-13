Волкова (Ащеулова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Ащеулова) Марфа

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Ащеуловъ Карпъ

Мать: Ащеулова Зинаида

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волковъ Игнатий

Рождение ребёнка
1776

Сын: Волковъ Дементий

Отец ребёнка: Волковъ Игнатий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Волкова) Дарья

Отец ребёнка: Волковъ Игнатий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Волковъ Илья

Отец ребёнка: Волковъ Игнатий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Волковъ Петръ

Отец ребёнка: Волковъ Игнатий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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