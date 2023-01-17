Волков Осип Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Осип Иванович

Волков Осип Иванович

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Волков Иван

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Волков Иван Осипович

Мать ребёнка: Волкова Ульяна Потаповна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Волкова Анна Осиповна

Мать ребёнка: Волкова Ульяна Потаповна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Осикина Марфа Осиповна

Мать ребёнка: Волкова Ульяна Потаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Ульяна Потаповна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close