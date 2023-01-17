Волков Осип Иванович
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Волков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Волков Иван Осипович
Мать ребёнка: Волкова Ульяна Потаповна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Волкова Анна Осиповна
Мать ребёнка: Волкова Ульяна Потаповна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Осикина Марфа Осиповна
Мать ребёнка: Волкова Ульяна Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Ульяна Потаповна
Смерть
Неизвестно