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Волкова Ульяна Потаповна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Волков Иван Осипович

Отец ребёнка: Волков Осип Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Волкова Анна Осиповна

Отец ребёнка: Волков Осип Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Осикина Марфа Осиповна

Отец ребёнка: Волков Осип Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Осип Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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