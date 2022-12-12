Волкова Ульяна Потаповна
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Волков Иван Осипович
Отец ребёнка: Волков Осип Иванович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Волкова Анна Осиповна
Отец ребёнка: Волков Осип Иванович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Осикина Марфа Осиповна
Отец ребёнка: Волков Осип Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Осип Иванович
Смерть
Неизвестно