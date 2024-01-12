Дмитриев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриев Василий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.05.1935

Сын: Дмитриев Борис

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Гурьянова Зинаида

Мать ребёнка: ?

гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Владимир

Мать ребёнка: ?

гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Евгений

Мать ребёнка: ?

гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Алексей

Мать ребёнка: ?

гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Виктор

Мать ребёнка: ?

гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Юрий

Мать ребёнка: ?

гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крыкова Татьяна

Мать ребёнка: ?

гор. Москва
Смерть
Неизвестно
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