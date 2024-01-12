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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1935

Сын: Дмитриев Борис

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Гурьянова Зинаида

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей

гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Владимир

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей

гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Евгений

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей

гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Алексей

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей

гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Виктор

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей

гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитриев Юрий

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей

гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей

гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крыкова Татьяна

Отец ребёнка: Дмитриев Сергей

гор. Москва
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