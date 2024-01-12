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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1935
Сын: Дмитриев Борис
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Гурьянова Зинаида
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей
гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Владимир
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей
гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Евгений
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей
гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Алексей
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей
гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Виктор
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей
гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитриев Юрий
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей
гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей
гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крыкова Татьяна
Отец ребёнка: Дмитриев Сергей
гор. Москва