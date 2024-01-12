Крыкова (Дмитриева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыкова (Дмитриева) Татьяна

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Место рождения

гор. Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дмитриев Сергей

Мать: ?

гор. Москва
Рождение ребёнка
23.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

гор. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

гор. Москва
Смерть
Неизвестно
гор. Москва
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