Грищенко Исаак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: ?
деревня Вьюны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра (Анна)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грищенко Павел
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грищенко Александр
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грищенко Антон
Мать ребёнка: ?
Место жительства
Неизвестно