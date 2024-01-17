Грищенко Исаак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищенко Исаак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Грищенко Иван Исакович

Мать ребёнка: ?

деревня Вьюны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нюра (Анна)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грищенко Павел

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грищенко Александр

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грищенко Антон

Мать ребёнка: ?

Место жительства
Неизвестно
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