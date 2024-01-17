Грищенко Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищенко Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1939 г.р.
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грищенко Исаак

Мать: ?

Рождение ребёнка
20.05.1939

Сын: Грищенко Вадим

Мать ребёнка: Грищенко Ульяна

Рождение ребёнка
06.02.1952

Сын: Грищенко Анатолий Антонович

Мать ребёнка: Грищенко Ульяна

деревня Вьюны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грищенко Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грищенко Ульяна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Вьюны
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