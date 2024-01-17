Грищенко Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грищенко Исаак
Мать: ?
Рождение ребёнка
20.05.1939
Сын: Грищенко Вадим
Мать ребёнка: Грищенко Ульяна
Рождение ребёнка
06.02.1952
Сын: Грищенко Анатолий Антонович
Мать ребёнка: Грищенко Ульяна
деревня Вьюны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грищенко Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грищенко Ульяна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Вьюны