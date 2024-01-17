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Грищенко Иван Исакович

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Место рождения

деревня Вьюны

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Грищенко Исаак

Мать: ?

деревня Вьюны
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грищенко Лидия Егоровна

Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Коммерческое отделение. Сержант
Военная служба
Неизвестно
Дата призыва 18.09.1944
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне | Без вести пропал
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