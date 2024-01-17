Грищенко Иван Исакович
Место рождениядеревня Вьюны
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Грищенко Исаак
Мать: ?
деревня Вьюны
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грищенко Лидия Егоровна
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Коммерческое отделение. Сержант
Военная служба
Неизвестно
Дата призыва 18.09.1944
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне | Без вести пропал