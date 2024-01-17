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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Грищенко Исаак
деревня Вьюны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра (Анна)
Отец ребёнка: Грищенко Исаак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грищенко Павел
Отец ребёнка: Грищенко Исаак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грищенко Александр
Отец ребёнка: Грищенко Исаак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грищенко Антон
Отец ребёнка: Грищенко Исаак