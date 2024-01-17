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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Грищенко Иван Исакович

Отец ребёнка: Грищенко Исаак

деревня Вьюны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нюра (Анна)

Отец ребёнка: Грищенко Исаак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грищенко Павел

Отец ребёнка: Грищенко Исаак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грищенко Александр

Отец ребёнка: Грищенко Исаак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грищенко Антон

Отец ребёнка: Грищенко Исаак

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