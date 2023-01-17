Колобов Никон Зотов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1707 ст.
Дата смертиОколо 1763 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1707 ст.
Отец: Колобов Зот -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.
Мать ребёнка: Ваганова Дарья Лукична
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.
Мать ребёнка: Ваганова Дарья Лукична
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Мать ребёнка: Ваганова Дарья Лукична
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.
Мать ребёнка: Ваганова Дарья Лукична
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Дочь: Колобова Соломония Никоновна
Мать ребёнка: Ваганова Дарья Лукична
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Дочь: Колобова Матрона Никоновна
Мать ребёнка: Ваганова Дарья Лукична
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Дочь: Колобова Гликерия Никоновна
Мать ребёнка: Ваганова Дарья Лукична
Смерть
Около 1763 ст.