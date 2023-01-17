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Колобов Никон Зотов

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Место рождения

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1707 ст.

Дата смерти

Около 1763 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1725 г.р.
Вычислено 1730 г.р.
Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1733 г.р.
Вычислено 1743 г.р.
Вычислено 1743 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1707 ст.

Отец: Колобов Зот -

Мать: не указана

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.

Сын: Колобов Иван Никонович

Мать ребёнка: Ваганова Дарья Лукична

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.

Сын: Колобов Михей Никонович

Мать ребёнка: Ваганова Дарья Лукична

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Сын: Колобов Данило Никонович

Мать ребёнка: Ваганова Дарья Лукична

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Сын: Колобов Агей Никонович

Мать ребёнка: Ваганова Дарья Лукична

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Дочь: Колобова Соломония Никоновна

Мать ребёнка: Ваганова Дарья Лукична

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Дочь: Колобова Матрона Никоновна

Мать ребёнка: Ваганова Дарья Лукична

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Дочь: Колобова Гликерия Никоновна

Мать ребёнка: Ваганова Дарья Лукична

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1763 ст.
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