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Колобова Матрона Никоновна

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Место рождения

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1743 ст.

Дата смерти

Около 1785 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1707 г.р.

Мать

Вычислено 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743 ст.

Отец: Колобов Никон Зотов

Мать: Ваганова Дарья Лукична

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1766 ст.

Дочь: Попова Матрона Ларионовна

Отец ребёнка: Попов Ларион Давыдович

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.

Дочь: Попова Ксения Ларионовна

Отец ребёнка: Попов Ларион Давыдович

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.

Сын: Попов Ефим Ларионович

Отец ребёнка: Попов Ларион Давыдович

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Дочь: Попова Ефросиния Ларионовна

Отец ребёнка: Попов Ларион Давыдович

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1785 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.

Дочь: Попова Наталья Ларионовна

Отец ребёнка: Попов Ларион Давыдович

Чажеговское, Орловский уезд, Вятская губерния
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