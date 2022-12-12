Колобова Матрона Никоновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1743 ст.
Дата смертиОколо 1785 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743 ст.
Отец: Колобов Никон Зотов
Мать: Ваганова Дарья Лукична
Рождение ребёнка
Вычислено 1766 ст.
Дочь: Попова Матрона Ларионовна
Отец ребёнка: Попов Ларион Давыдович
Рождение ребёнка
Вычислено 1769 ст.
Дочь: Попова Ксения Ларионовна
Отец ребёнка: Попов Ларион Давыдович
Рождение ребёнка
Вычислено 1772 ст.
Отец ребёнка: Попов Ларион Давыдович
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Дочь: Попова Ефросиния Ларионовна
Отец ребёнка: Попов Ларион Давыдович
Смерть
Около 1785 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1787 ст.
Дочь: Попова Наталья Ларионовна
Отец ребёнка: Попов Ларион Давыдович