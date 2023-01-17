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Колобов Зот -

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Место рождения

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1707 г.р.
Вычислено 1718 г.р.
Вычислено 1729 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.

Сын: Колобов Никон Зотов

Мать ребёнка: не указана

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.

Сын: Колобов Киприан Зотов

Мать ребёнка: не указана

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.

Сын: Колобов Андрей Зотов

Мать ребёнка: не указана

Ямновская 1-я, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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