Колобов Зот -
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1707 ст.
Сын: Колобов Никон Зотов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1718 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1729 ст.
Сын: Колобов Андрей Зотов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно