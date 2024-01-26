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Никишкин Кузьма Калинников

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

25.10.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1852 ст.

Отец: Никишкин Калинник Иванов

Мать: Екатерина Алексеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.10.1870 ст.

Жена: Никишкина (Веслова) Анна Федосеева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.11.1872 ст.

Дочь: Мария Кузьмина

Мать ребёнка: Никишкина (Веслова) Анна Федосеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
30.09.1874 ст.

Сын: Никишкин Матвей Кузьмин

Мать ребёнка: Никишкина (Веслова) Анна Федосеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.09.1876 ст.

Сын: Никишкин Петр Кузьмин

Мать ребёнка: Никишкина (Веслова) Анна Федосеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.06.1880 ст.

Дочь: Фекла Кузьмина

Мать ребёнка: Никишкина (Веслова) Анна Федосеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1885 ст.

Дочь: Рыжихина (Никишкина) Ефросинья Кузьмина

Мать ребёнка: Никишкина (Веслова) Анна Федосеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.01.1890 ст.

Дочь: Татьяна Кузьмина

Мать ребёнка: Никишкина (Веслова) Анна Федосеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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