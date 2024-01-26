Никишкин Кузьма Калинников
Место рождения
Дата рождения25.10.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1852 ст.
Отец: Никишкин Калинник Иванов
Мать: Екатерина Алексеева
Бракосочетание
26.10.1870 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.11.1872 ст.
Дочь: Мария Кузьмина
Мать ребёнка: Никишкина (Веслова) Анна Федосеева
Рождение ребёнка
30.09.1874 ст.
Мать ребёнка: Никишкина (Веслова) Анна Федосеева
Рождение ребёнка
28.09.1876 ст.
Мать ребёнка: Никишкина (Веслова) Анна Федосеева
Рождение ребёнка
03.06.1880 ст.
Дочь: Фекла Кузьмина
Мать ребёнка: Никишкина (Веслова) Анна Федосеева
Рождение ребёнка
1885 ст.
Дочь: Рыжихина (Никишкина) Ефросинья Кузьмина
Мать ребёнка: Никишкина (Веслова) Анна Федосеева
Рождение ребёнка
18.01.1890 ст.
Дочь: Татьяна Кузьмина
Мать ребёнка: Никишкина (Веслова) Анна Федосеева
Смерть
Неизвестно