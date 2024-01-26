Никишкин Петр Кузьмин
Место рождения
Дата рождения28.09.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1876 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
01.10.1899 ст.
Дочь: Никишкина Зинаида Петрова
Мать ребёнка: Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
12.01.1902 ст.
Дочь: Никишкина Нина Петрова
Мать ребёнка: Ефросинья Васильева
Смерть
Неизвестно