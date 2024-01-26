Никишкин Петр Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикишкин Петр Кузьмин

Никишкин Петр Кузьмин

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

28.09.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1876 ст.

Отец: Никишкин Кузьма Калинников

Мать: Никишкина (Веслова) Анна Федосеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Васильева

Рождение ребёнка
01.10.1899 ст.

Дочь: Никишкина Зинаида Петрова

Мать ребёнка: Ефросинья Васильева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.01.1902 ст.

Дочь: Никишкина Нина Петрова

Мать ребёнка: Ефросинья Васильева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.