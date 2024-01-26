Рыжихина (Никишкина) Ефросинья Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжихина (Никишкина) Ефросинья Кузьмина

Рыжихина (Никишкина) Ефросинья Кузьмина

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: Никишкин Кузьма Калинников

Мать: Никишкина (Веслова) Анна Федосеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
12.01.1904 ст.

Муж: Рыжихин Роман Яковлев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.01.1906 ст.

Сын: Рыжихин Петр Романов

Отец ребёнка: Рыжихин Роман Яковлев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.10.1907 ст.

Сын: Рыжихин Алексей Романов

Отец ребёнка: Рыжихин Роман Яковлев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.