Рыжихина (Никишкина) Ефросинья Кузьмина
Место рождения
Дата рождения1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Бракосочетание
12.01.1904 ст.
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.01.1906 ст.
Сын: Рыжихин Петр Романов
Отец ребёнка: Рыжихин Роман Яковлев
Рождение ребёнка
09.10.1907 ст.
Отец ребёнка: Рыжихин Роман Яковлев
Смерть
Неизвестно