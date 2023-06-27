Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1774
Жена: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1774
Сын: Павел Федорович
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1776
Сын: Поляков Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Дочь: Полякова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1791
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1793
Дочь: Полякова Афимья Федоровна
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Дочь: Полякова Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1795
Сын: Поляков Савелий Федорович
Мать ребёнка: Пелагея Федоровна
Смерть
1807
ГАСО, фонд 28 опись 1 дело 175 Ревизские сказки священно и церковнослужителей 6-й ревизии Аткарской и Балашовской округи 1811 г. Село Карамыш, Николаевская церковь дьякон Федор Михайлов, по 5-й ревизи... Показать все