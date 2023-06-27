Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Михайлович

Федор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1752 г.р.

Дети

Вычислено 1774 г.р.
Вычислено 1776 г.р.
Вычислено 1781 г.р.
Вычислено 1791 г.р.
Вычислено 1793 г.р.
Вычислено 1794 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1774

Жена: Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1774

Сын: Павел Федорович

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1776

Сын: Поляков Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Малый Карамыш, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Дочь: Полякова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Малый Карамыш, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1791

Сын: Поляков Петр Федорович

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Малый Карамыш, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1793

Дочь: Полякова Афимья Федоровна

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Малый Карамыш, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Дочь: Полякова Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Малый Карамыш, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1795

Сын: Поляков Савелий Федорович

Мать ребёнка: Пелагея Федоровна

Малый Карамыш, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1807
Малый Карамыш, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, фонд 28 опись 1 дело 175 Ревизские сказки священно и церковнослужителей 6-й ревизии Аткарской и Балашовской округи 1811 г. Село Карамыш, Николаевская церковь дьякон Федор Михайлов, по 5-й ревизи... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.