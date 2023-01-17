Малый Карамыш
Лысогорский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
296Карамыш (Никольское), с. вл.при р. Медведице.6944135320370Церковь православная 1. Овчарня.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
167. Карамыш (Никольское), село бывшее владельческое, при речке Медведице, дворов 125, жителей 742, церковь православная, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
44588Малый Карамышсело51°17'с.ш.44°59'в.д.M-38-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63625410111с Малый Карамышсело