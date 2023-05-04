Поляков Петр Федорович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1791
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1791
Отец: Федор Михайлович
Мать: Пелагея Федоровна
Смерть
1807
Лопуховка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, фонд 28 опись 1 дело 175 Ревизские сказки священно и церковнослужителей 6-й ревизии Аткарской и Балашовской округи 1811 г. Село Лопуховка, Николаевская церковь пономарь Петр Федоров, определен и... Показать все