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Поляков Петр Федорович

Место рождения

Малый Карамыш, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Вычислено 1791

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Отец

1752 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

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Рождение
Вычислено 1791

Отец: Федор Михайлович

Мать: Пелагея Федоровна

Малый Карамыш, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1807
Лопуховка, Аткарский муниципальный район, Саратовская область
ГАСО, фонд 28 опись 1 дело 175 Ревизские сказки священно и церковнослужителей 6-й ревизии Аткарской и Балашовской округи 1811 г. Село Лопуховка, Николаевская церковь пономарь Петр Федоров, определен и... Показать все

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