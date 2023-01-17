Дмитрюков Петр Фомич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Бракосочетание
1810
Бракосочетание
1812
Рождение ребёнка
1816
Сын: Дмитрюков Андрей Петрович
Мать ребёнка: Дмитрюкова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Дмитрюков Емельян Петрович
Мать ребёнка: Дмитрюкова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Дмитрюкова Федосья Петровна
Мать ребёнка: Дмитрюкова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Дмитрюкова Меланья Петровна
Мать ребёнка: Дмитрюкова Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно