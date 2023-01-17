Дмитрюков Петр Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрюков Петр Фомич

Дмитрюков Петр Фомич

avatar

Место рождения

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Дмитрюков Фома Иванович

Мать: Дмитрюкова Меланья Дмитриевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1810

Жена: Дмитрюкова Агафья Васильевна

Бракосочетание
1812

Жена: Дмитрюкова Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Дмитрюков Андрей Петрович

Мать ребёнка: Дмитрюкова Татьяна Федоровна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Дмитрюков Емельян Петрович

Мать ребёнка: Дмитрюкова Татьяна Федоровна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дмитрюкова Федосья Петровна

Мать ребёнка: Дмитрюкова Татьяна Федоровна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Дмитрюкова Меланья Петровна

Мать ребёнка: Дмитрюкова Татьяна Федоровна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close