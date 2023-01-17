Дмитрюкова Меланья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Дмитрюкова София Фоминична
Отец ребёнка: Дмитрюков Фома Иванович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Дмитрюков Иван Фомич
Отец ребёнка: Дмитрюков Фома Иванович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Соколова Пелагея Фоминична
Отец ребёнка: Дмитрюков Фома Иванович
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Дмитрюков Петр Фомич
Отец ребёнка: Дмитрюков Фома Иванович
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Дмитрюков Фома Иванович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Дмитрюков Фома Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно