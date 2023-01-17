Дмитрюкова Меланья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрюкова Меланья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Дмитрюкова София Фоминична

Отец ребёнка: Дмитрюков Фома Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Дмитрюков Иван Фомич

Отец ребёнка: Дмитрюков Фома Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Соколова Пелагея Фоминична

Отец ребёнка: Дмитрюков Фома Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Дмитрюков Петр Фомич

Отец ребёнка: Дмитрюков Фома Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Дмитрюков Даниил Фомич

Отец ребёнка: Дмитрюков Фома Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Дмитрюков Антон Фомич

Отец ребёнка: Дмитрюков Фома Иванович

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрюков Фома Иванович

Смерть
Неизвестно
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