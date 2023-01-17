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Дмитрюков Даниил Фомич

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Место рождения

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Дмитрюков Фома Иванович

Мать: Дмитрюкова Меланья Дмитриевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Рогожкина Матрена Даниловна

Мать ребёнка: Дмитрюкова Параскева Евстафьевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дмитрюкова Анастасия Даниловна

Мать ребёнка: Дмитрюкова Параскева Евстафьевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Дмитрюков Захар Данилович

Мать ребёнка: Дмитрюкова Параскева Евстафьевна

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитрюкова Параскева Евстафьевна

Смерть
Неизвестно
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