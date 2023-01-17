Дмитрюков Даниил Фомич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Рогожкина Матрена Даниловна
Мать ребёнка: Дмитрюкова Параскева Евстафьевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дмитрюкова Анастасия Даниловна
Мать ребёнка: Дмитрюкова Параскева Евстафьевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дмитрюков Захар Данилович
Мать ребёнка: Дмитрюкова Параскева Евстафьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно