Дмитрюкова Параскева Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрюкова Параскева Евстафьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Рогожкина Матрена Даниловна

Отец ребёнка: Дмитрюков Даниил Фомич

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дмитрюкова Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Дмитрюков Даниил Фомич

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Дмитрюков Захар Данилович

Отец ребёнка: Дмитрюков Даниил Фомич

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрюков Даниил Фомич

Смерть
Неизвестно
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