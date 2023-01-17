Дмитрюкова Параскева Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Рогожкина Матрена Даниловна
Отец ребёнка: Дмитрюков Даниил Фомич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дмитрюкова Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Дмитрюков Даниил Фомич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Дмитрюков Захар Данилович
Отец ребёнка: Дмитрюков Даниил Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно