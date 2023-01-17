Дмитрюкова Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1812
Муж: Дмитрюков Петр Фомич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Дмитрюков Андрей Петрович
Отец ребёнка: Дмитрюков Петр Фомич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Дмитрюков Емельян Петрович
Отец ребёнка: Дмитрюков Петр Фомич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Дмитрюкова Федосья Петровна
Отец ребёнка: Дмитрюков Петр Фомич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Дмитрюкова Меланья Петровна
Отец ребёнка: Дмитрюков Петр Фомич
Смерть
Неизвестно