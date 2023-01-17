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Дмитрюкова Татьяна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1812

Муж: Дмитрюков Петр Фомич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Дмитрюков Андрей Петрович

Отец ребёнка: Дмитрюков Петр Фомич

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Дмитрюков Емельян Петрович

Отец ребёнка: Дмитрюков Петр Фомич

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дмитрюкова Федосья Петровна

Отец ребёнка: Дмитрюков Петр Фомич

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Дмитрюкова Меланья Петровна

Отец ребёнка: Дмитрюков Петр Фомич

Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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