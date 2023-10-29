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Яковлев Иван Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: Яковлев Прокопий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Константин (Котя) Иванович

Мать ребёнка: Яковлева Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Мария (Муся) Ивановна

Мать ребёнка: Яковлева Наталья Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Объедкова (Яковлева) Елена(Нелля) Ивановна

Мать ребёнка: Панаева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Борис Иванович

Мать ребёнка: Панаева Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панаева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
08.06.1914

Сын: Яковлев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Яковлева Наталья Максимовна

Смерть
Неизвестно

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