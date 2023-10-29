Яковлев Иван Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: Яковлев Прокопий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Константин (Котя) Иванович
Мать ребёнка: Яковлева Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Мария (Муся) Ивановна
Мать ребёнка: Яковлева Наталья Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Объедкова (Яковлева) Елена(Нелля) Ивановна
Мать ребёнка: Панаева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панаева Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панаева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
08.06.1914
Сын: Яковлев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Яковлева Наталья Максимовна
Смерть
Неизвестно