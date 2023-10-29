Панаева Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панаева Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Объедкова Елена(Нелля) Ивановна

Отец ребёнка: Яковлев Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Борис Иванович

Отец ребёнка: Яковлев Иван Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Иван Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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