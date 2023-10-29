Яковлев Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Иван Прокопьевич
Мать: Панаева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Маргарита(старшая) Борисовна
Мать ребёнка: Яковлева Тамара Иннокентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Зинаида(младшая) Борисовна
Мать ребёнка: Яковлева Тамара Иннокентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно