Яковлев Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковлев Борис Иванович

Яковлев Борис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Иван Прокопьевич

Мать: Панаева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Маргарита(старшая) Борисовна

Мать ребёнка: Яковлева Тамара Иннокентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Зинаида(младшая) Борисовна

Мать ребёнка: Яковлева Тамара Иннокентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Тамара Иннокентьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close