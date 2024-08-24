Василий Антонович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Антон Иванович
Мать: Мавра Фетисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Фокиевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Матрена Фокиевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: Матрена Фокиевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильевна
Мать ребёнка: Матрена Фокиевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Хрунова Агафья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1837