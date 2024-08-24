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Василий Антонович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Антон Иванович

Мать: Мавра Фетисовна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Фокиевна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Матрена Фокиевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: Матрена Фокиевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильевна

Мать ребёнка: Матрена Фокиевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Хрунова Агафья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1837

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