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Михаил Васильевич

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Василий Антонович

Мать: Матрена Фокиевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрофена (Агрипина) Максимовна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Лезин Прохор Михайлович

Мать ребёнка: Матрена Фокиевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Февронья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Лезин Панфил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Федот Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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