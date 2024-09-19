Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Василий Антонович
Мать: Матрена Фокиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Матрена Фокиевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Февронья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855
Сын: Федот Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно