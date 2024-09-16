Матрена Фокиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Фокиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Антонович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Антонович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Антонович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильевна

Отец ребёнка: Василий Антонович

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Лезин Прохор Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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