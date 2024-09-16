Матрена Фокиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Антонович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Антонович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Антонович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Авдотья (Евдокия) Васильевна
Отец ребёнка: Василий Антонович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно