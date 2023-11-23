Ушакова (Белюстина) Татьяна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшакова (Белюстина) Татьяна Максимова

Ушакова (Белюстина) Татьяна Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

18.03.1857

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Белюстин Максим Иванов

Мать: (Белюстина) Наталья Кондратьевна

Бракосочетание
1835

Муж: Ушаков Фёдор Афанасьев

Супруг(-а): Татьяна Максимовна (Ушакова (Белюстина))
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Крестникова (Ушакова) Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Афанасьев

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Ушакова) Александра Федорова

Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Афанасьев

Рождение ребёнка
1843

Сын: Ушаков Алексей Федоров

Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Афанасьев

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ушаков Петр Федоров

Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Афанасьев

Рождение ребёнка
1846

Сын: Ушаков Илья Федорович

Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Афанасьев

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Петровская (Ушакова) Елизавета Фёдорова

Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Афанасьев

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Волкова (Ушакова)) Надежда Федорова

Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Афанасьев

Смерть
18.03.1857

Мы используем куки для улучшения работы сайта.