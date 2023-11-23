Ушакова (Белюстина) Татьяна Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти18.03.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
1835
Супруг(-а): Татьяна Максимовна (Ушакова (Белюстина))
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Крестникова (Ушакова) Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Афанасьев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Ушакова) Александра Федорова
Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Афанасьев
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Афанасьев
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ушаков Петр Федоров
Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Афанасьев
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Афанасьев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Петровская (Ушакова) Елизавета Фёдорова
Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Афанасьев
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Волкова (Ушакова)) Надежда Федорова
Отец ребёнка: Ушаков Фёдор Афанасьев
Смерть
18.03.1857