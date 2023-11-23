Крестникова (Ушакова) Анастасия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестникова (Ушакова) Анастасия Фёдорова

Место рождения

с. Талдом

Дата рождения

1836

Дата смерти

03.01.1900

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Ушаков Фёдор Афанасьев

Мать: Ушакова (Белюстина) Татьяна Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крестников Георгий Николаев

Рождение ребёнка
23.10.1854

Дочь: (Крестникова) Анна Георгиева

Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев

Рождение ребёнка
17.01.1856

Дочь: (Крестникова) Павла Георгиева

Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев

Рождение ребёнка
11.07.1857

Дочь: (Крестникова) Серафима Георгиева

Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев

Рождение ребёнка
21.12.1858

Дочь: (Крестникова) Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев

Рождение ребёнка
06.02.1861

Дочь: (Крестникова) Вера Георгиева

Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев

Рождение ребёнка
16.08.1862

Дочь: (Крестникова) Людмила Георгиева

Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Белюстина (Крестникова) Клавдия Георгиева

Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев

Рождение ребёнка
1868

Сын: Крестникова Иван Георгиев

Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев

Рождение ребёнка
1873

Сын: Крестникова Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев

Рождение ребёнка
13.04.1874

Дочь: (Петропавловская (Крестникова)) Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Метлина (Крестникова)) Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев

Рождение ребёнка
Около 27.06.1878

Сын: Крестников Сергей Георгиев

Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев

Рождение ребёнка
13.07.1881

Дочь: (Крестникова) Серафима Георгиевна

Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев

Смерть
03.01.1900

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