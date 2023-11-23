Крестникова (Ушакова) Анастасия Фёдорова
Место рожденияс. Талдом
Дата рождения1836
Дата смерти03.01.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Неизвестно Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев
Дочь: (Крестникова) Анна Георгиева
Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев
Дочь: (Крестникова) Павла Георгиева
Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев
Дочь: (Крестникова) Серафима Георгиева
Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев
Дочь: (Крестникова) Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев
Дочь: (Крестникова) Вера Георгиева
Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев
Дочь: (Крестникова) Людмила Георгиева
Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев
Дочь: Белюстина (Крестникова) Клавдия Георгиева
Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев
Сын: Крестникова Иван Георгиев
Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев
Сын: Крестникова Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев
Дочь: (Петропавловская (Крестникова)) Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев
Дочь: (Метлина (Крестникова)) Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев
Сын: Крестников Сергей Георгиев
Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев
Дочь: (Крестникова) Серафима Георгиевна
Отец ребёнка: Крестников Георгий Николаев