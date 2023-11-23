Белюстина (Крестникова) Клавдия Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белюстина (Крестникова) Клавдия Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Крестников Георгий Николаев

Мать: Крестникова Анастасия Фёдорова

Рождение ребёнка
1884

Сын: Крестникова Николай Николаевич

Отец ребёнка: Белюстин Николай Николаев

Рождение ребёнка
1885

Сын: Крестникова Николай Николаевич

Отец ребёнка: Белюстин Николай Николаев

Рождение ребёнка
1889

Сын: Неизвестно Христофор Николаевич

Отец ребёнка: Белюстин Николай Николаев

Рождение ребёнка
1890

Сын: Неизвестно Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Белюстин Николай Николаев

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Белюстин Николай Николаев

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Белюстин Николай Николаев

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Белюстин Николай Николаев

Рождение ребёнка
1898

Сын: Неизвестно Александр Николаевич

Отец ребёнка: Белюстин Николай Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белюстин Николай Николаев

Смерть
1948
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