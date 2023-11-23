Белюстина (Крестникова) Клавдия Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
1884
Сын: Крестникова Николай Николаевич
Отец ребёнка: Белюстин Николай Николаев
Рождение ребёнка
1885
Сын: Крестникова Николай Николаевич
Отец ребёнка: Белюстин Николай Николаев
Рождение ребёнка
1889
Сын: Неизвестно Христофор Николаевич
Отец ребёнка: Белюстин Николай Николаев
Рождение ребёнка
1890
Сын: Неизвестно Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Белюстин Николай Николаев
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Белюстин Николай Николаев
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Белюстин Николай Николаев
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Белюстин Николай Николаев
Рождение ребёнка
1898
Сын: Неизвестно Александр Николаевич
Отец ребёнка: Белюстин Николай Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1948