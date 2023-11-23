(Белюстина) Наталья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белюстина) Наталья Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Мария Максимова

Отец ребёнка: Белюстин Максим Иванов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ушакова Татьяна Максимова

Отец ребёнка: Белюстин Максим Иванов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Белюстин Гавриил Максимов

Отец ребёнка: Белюстин Максим Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белюстин Михаил Максимов

Отец ребёнка: Белюстин Максим Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белюстин Максим Иванов

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