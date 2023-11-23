(Белюстина) Наталья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Мария Максимова
Отец ребёнка: Белюстин Максим Иванов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ушакова Татьяна Максимова
Отец ребёнка: Белюстин Максим Иванов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Белюстин Гавриил Максимов
Отец ребёнка: Белюстин Максим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белюстин Максим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно