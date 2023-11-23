Белюстин Максим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Белюстина) Наталья Кондратьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Белюстина) Мария Максимова
Мать ребёнка: (Белюстина) Наталья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ушакова (Белюстина) Татьяна Максимова
Мать ребёнка: (Белюстина) Наталья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Белюстин Гавриил Максимов
Мать ребёнка: (Белюстина) Наталья Кондратьевна
Смерть
Неизвестно