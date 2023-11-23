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Белюстин Максим Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Белюстин Иван Иванов

Мать: Белюстина (Белюстин) Параскева Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белюстин Михаил Максимов

Мать ребёнка: (Белюстина) Наталья Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Белюстина) Наталья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Белюстина) Мария Максимова

Мать ребёнка: (Белюстина) Наталья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ушакова (Белюстина) Татьяна Максимова

Мать ребёнка: (Белюстина) Наталья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Белюстин Гавриил Максимов

Мать ребёнка: (Белюстина) Наталья Кондратьевна

Смерть
Неизвестно

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