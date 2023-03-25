Орлов Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.1871 ст.
Дочь: Александра Александровна
Мать ребёнка: Орлова Мария Михеевна
Рождение ребёнка
15.08.1874 ст.
Сын: Орлов Андрей Александрович
Мать ребёнка: Орлова Мария Михеевна
Рождение ребёнка
20.02.1881 ст.
Сын: Орлов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Орлова Мария Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Мария Михеевна
Смерть
Неизвестно