Орлов Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Александр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1871 ст.

Дочь: Александра Александровна

Мать ребёнка: Орлова Мария Михеевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.08.1874 ст.

Сын: Орлов Андрей Александрович

Мать ребёнка: Орлова Мария Михеевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.02.1881 ст.

Сын: Орлов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Орлова Мария Михеевна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Мария Михеевна

Смерть
Неизвестно
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