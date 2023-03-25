Орлова (--) Мария Михеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (--) Мария Михеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1871 ст.

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Орлов Александр Семенович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.08.1874 ст.

Сын: Орлов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Орлов Александр Семенович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.02.1881 ст.

Сын: Орлов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Орлов Александр Семенович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Александр Семенович

Смерть
Неизвестно
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