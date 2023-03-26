Орлов Семен Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1818
Дата смерти27.01.1872 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пожиткова Домна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Осип Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Семеновна
Смерть
27.01.1872 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область