Орлов Семен Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Семен Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1818

Дата смерти

27.01.1872 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пожиткова Домна Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Орлов Осип Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.01.1872 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
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