Орлов Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Антон

Орлов Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Орлова) Васса Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Орлов Семен Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Орлов Андрей Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Орлов Иван Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Манаева (Орлова) Марфа Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Пожиткова (Орлова) Февронья Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.