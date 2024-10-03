Орлов Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Орлова) Васса Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Орлов Иван Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Манаева (Орлова) Марфа Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Пожиткова (Орлова) Февронья Антоновна
Мать ребёнка: не указана