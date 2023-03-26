Пожиткова (Орлова) Домна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Орлов Семен Антонович
Бракосочетание
07.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
25.07.1877 ст.
Дочь: Мария Евстафьевна
Отец ребёнка: Пожитков Евстафий Тарасович
Рождение ребёнка
19.09.1879 ст.
Сын: Пожитков Михаил Евстафьевич
Отец ребёнка: Пожитков Евстафий Тарасович
Смерть
Неизвестно