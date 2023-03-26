Пожиткова (Орлова) Домна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пожиткова (Орлова) Домна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Орлов Семен Антонович

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1876 ст.

Муж: Пожитков Евстафий Тарасович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.07.1877 ст.

Дочь: Мария Евстафьевна

Отец ребёнка: Пожитков Евстафий Тарасович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.09.1879 ст.

Сын: Пожитков Михаил Евстафьевич

Отец ребёнка: Пожитков Евстафий Тарасович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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